Horror-Unglück vor beliebter Touri-Insel: Vier Menschen ertrinken in Untiefe

Die drei Personen starben in einer Untiefe vor der Insel Philip Island. © 7news Melbourne/7NEWS MELBOURNE/AAP/dpa

Bei den Opfern handele es sich um drei Frauen und einen Mann, berichtete der australische Sender ABC am Donnerstag. Die Gruppe sei an einem unbewachten Strand auf Phillip Island in der Nähe von Melbourne vermutlich durch seichtes Wasser gewatet und dann in eine Untiefe geraten - also eine Stelle mit sehr tiefem Wasser.

Die Nachrichtenseite "Perth Now" sprach von einem "Horror-Unglück".

Herbeigeeilte Rettungskräfte konnten drei der Betroffenen nur noch tot aus dem Wasser bergen. Eine der Frauen - möglicherweise eine Touristin - überlebte zunächst, starb aber später in einem Krankenhaus in Melbourne, wie die Polizei bestätigte. Sie soll mit den anderen drei Personen, die alle aus Melbourne stammen, befreundet gewesen sein.

Nach Behördenangaben handelt es sich um die schlimmste Strand-Tragödie im Bundesstaat Victoria seit fast 20 Jahren.