Hubschrauber kollidieren in der Luft: Fünf Tote bei Horror-Crash in Finnland!

Bei einem schrecklichen Hubschrauberunglück in Finnland gibt es Tote zu beklagen!

Einsatzkräfte nahe der Absturzstelle. © Petri Hakosalo/LEHTIKUVA/dpa

Zwei Hubschrauber starteten am Samstagvormittag gemeinsam in Estland und flogen nach Finnland. Kurz vor der Landung passierte das Unglück - die Hubschrauber kollidierten in der Luft und stürzten über einem Wald ab.

Laut Flugplan waren fünf Menschen an Bord, als die beiden Helikopter gegen 12.35 Uhr (Ortszeit) nahe dem Flugplatz Piikajärvi bei Eura in Südwestfinnland zerschellten, berichtet "Helsing Sanomat".

Zeugen beschreiben, wie die beiden Hubschrauber nahe beieinander geflogen seien. Dann seien sie mit einem lauten Knall zusammengestoßen und abgestürzt. Eine große Rauchsäule stieg zum Himmel auf. Rettungskräfte fanden die brennenden Wracks in einem Abstand von 100 Metern.

Inzwischen spricht das estnische Außenministerium von fünf Toten. Überlebt hat demnach niemand, berichtet der estnische Sender ERR. Unter den Verunglückten sollen auch zwei bekannte Unternehmer sein.