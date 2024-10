Junge (†13) stirbt bei gefährlicher TikTok-Challenge

Queens (USA) - Die gefährliche TikTok-Challenge kostete bereits mehreren Teenager das Leben. Ein 13-jähriger Junge starb im US-Bundesstaat New York beim U-Bahn-Surfen.

Immer wieder kommt es zu tragischen Unglücken - weil Teenager den Nervenkitzel beim "Subay Surfen" suchen. (Symbolbild) © X/Screenshot/jeremyzorek

Der Teenager Adolfo Sanabria Sorzano suchte den Nervenkitzel, was ihm vergangene Woche zum Verhängnis wurde.

Wie die Polizei mitteilte, fiel der Junge von einer fahrenden U-Bahn herunter, als er beim riskanten TikTok-Trend "Subway Surfing" (Fahren auf dem Dach einer U-Bahn) mitmachte.

Die Rettungskräfte fanden Adolfo laut New York Post bewusstlos an der U-Bahn-Station "Forest Avenue" in Ridgewood.

Er starb wenig später an seinen Verletzungen.