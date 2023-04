Junge bietet Freunden Kaugummis an - Zehn Kinder müssen sofort ins Krankenhaus

In den USA verteilte ein Junge Kaugummis mit scharfem Pfefferextrakt an Mitschüler. Zehn Kinder mussten daraufhin in eine Klinik gebracht werden. (Symbolbild) © 123rf.com/ekaterinabyuksel

Das Unglück passierte am Dienstag in der Kleinstadt Orange im US-Bundesstaat Massachusetts. Nachdem sie mit scharfem Kaugummi in Kontakt gekommen waren - was Teil einer viralen TikTok-Herausforderung ist - wurden die Schülerinnen und Schüler sofort in eine Klinik gebracht.

Wie der lokale Fernsehsender Western Mass News berichtete, hatte ein Junge die würzigen Kaugummis mit in die Schule gebracht und sie dann in einer Pause mehreren Mitschülern angeboten.

Allerdings handelte es sich nicht um süßes Bubblegum, sondern um einen Kaugummi, dem ein Pfefferextrakt mit 16 Millionen Scoville zugefügt war - auf der Scoville-Skala zur Messung der Schärfe ist das der höchstmögliche Wert. Laut dem Polizeichef von Orange entspricht es "fast dem Verzehr von Pfefferspray".

Viele Kinder hätten geweint. Ihre Hände und Gesichter seien rot, manche tiefrot gewesen. Einige klagten über Schmerzen. Zehn von ihnen mussten nach dem Vorfall in eine Klinik gebracht werden.

"Niemand wusste, womit sie es zu tun hatten. Niemand hatte zuvor davon gehört. Die Finger des Arztes begannen von der Untersuchung zu brennen. Meine Arme juckten und brannten", sagte eine Mutter, deren neunjähriger Sohn ebenfalls eines der Kaugummis gegessen und sich daraufhin übergeben hatte.

Er habe dann bis zum nächsten Morgen Handschuhe getragen - bis die Symptome, die einer Verbrennung ähnelten, langsam abgeklungen waren.