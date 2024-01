Mädchen (1) stürzt aus Fenster sechs Meter in Tiefe: Ermittlungen gegen Vater

Die Polizei ermittelt nun gegen den Vater des Kindes wegen fahrlässiger Körperverletzung. (Symbolbild) © Karl-Josef Hildenbrand/dpa

Das Unglück ereignete sich am Samstagvormittag in einer Wohnung in Illerberg, einem Gemeindeteil der schwäbischen Stadt Vöhringen, wie die Polizei am Sonntag mitteilte.

Demnach kletterte das Kleinkind über eine Couch auf einen Fenstersims. Da das Fenster zum Lüften offen stand, stürzte das Mädchen sechs Meter in die Tiefe.

Glücklicherweise landete es auf einer stark durchnässten und aufgeweichten Wiese. Das Kind wurde deshalb nur leicht verletzt.

Die Eineinhalbjährige wurde zur Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht.