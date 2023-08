Mädchen (†10) heiratet ihren besten Freund - dann stirbt sie

"Es musste superschnell gehen", sagt Mutter Alina. "Wir haben es in weniger als zwei Tagen auf die Beine gestellt." Freunde und Bekannte halfen der Familie finanziell mit Spenden.

"Die meisten Kinder wollen nach Disneyland, aber Emma wollte heiraten, Ehefrau sein und drei Kinder haben", so Alina Edwards. "Ich sage immer, dass wir dafür gesorgt haben müssen, dass die Ehe wirklich lustig aussieht, denn das war alles, was sie wollte."

Mutter Alina erklärte gegenüber Daily Star , dass einer von Emmas letzten Wünschen die Hochzeit mit ihrem Freund Christopher Williams Junior - auch "DJ" genannt - war. Die Freunde hatten schon als Achtjährige in einer Schulpause im Spiel geheiratet, nun sollte das Ganze aber Wirklichkeit werden.

Kurz vor ihrem Tod heiratete das Mädchen ihren Freund. © Bildmontage/Screenshot/Facebook/Chris Carter

Am 29. Juni war es schließlich so weit: Emma und "DJ" traten vor den Traualtar. Etwa 100 Gäste hatten sich zur Feier eingefunden, darunter auch Emmas Lehrer, Ärzte und Krankenschwestern.

"Sie hatte große Schmerzen, als wir sie anzogen", erinnert sich Alina. "Es hat sie erschöpft, aber sie wollte keine Schmerzmittel, weil sie nicht bei ihrer Hochzeit einschlafen wollte."

In einer rührenden Zeremonie gaben sich die beiden Zehnjährigen dann schließlich das Ja-Wort und der kleinen Krebspatientin wurde ein riesiger Wunsch erfüllt. "Es war so schön und es hat alles so gut geklappt", freut sich ihre Mutter.

Nur wenige Tage später, am 11. Juli, verlor das Mädchen schließlich den Kampf gegen die Leukämie. Sie verstarb laut ihrer Familie "umgeben von denen, die sie am meisten lieben."

"Emma war ein Licht für alle, die sie liebten, und war eine Inspiration für alle, denen sie begegnete", heißt es in einem Nachruf. Sie würde jetzt bei ihrer Urgroßmutter Frances sein, die kurz zuvor verstorben war.