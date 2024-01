Mann öffnet Chips-Tüte und steht in Flammen: Schwere Verbrennungen!

Chips sollen aufgrund ihrer stärkehaltigen, öligen Zusammensetzung sehr leicht entflammbar sein. © 123rf.com/olegdudko

Der aufsehenerregende Vorfall ereignete sich am späten Mittwochnachmittag in Dalton im US-Bundesstaat Georgia. Dort versuchte ein 75 Jahre alter Mann auf eher ungewöhnliche Weise, eine Tüte Chips zu öffnen: Er benutzte dazu ein Feuerzeug.

Das Opfer, dessen Name nicht bekannt ist, wurde schwer verletzt. Der Senior erlitt Verbrennungen dritten Grades an rund 75 Prozent seines Körpers und wurde sofort in ein Krankenhaus gebracht.



Ersten Ermittlungen zufolge gelang es ihm nicht, die Tüte mit seinen Händen zu öffnen, weshalb er zum Feuerzeug griff, berichtet die New York Post.

Dabei setzte sich der Mann versehentlich selbst in Brand, während er in einem Sessel saß.

Die Feuerwehr wurde zum Unfallort gerufen. Doch für die Instandhaltung des Gebäudes zuständigen Arbeitern gelang es, das Feuer vor dem Eintreffen der Einsatzkräfte und Polizei mit Hilfe eines Wasserschlauchs zu löschen.