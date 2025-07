06.07.2025 10:39 20.375 Metalltor kippt um und erschlägt Kind (†4): Mutter muss alles mitansehen

In Pinneberg ist am Samstagabend ein Metalltor auf zwei Personen gefallen, darunter ein Kind, das in der Folge seinen schweren Verletzungen erlag.

Von Robert Stoll

Pinneberg - Schreckliches Unglück vor den Toren Hamburgs! In Pinneberg ist ein vier Jahre altes Kind am Samstagabend von einem umfallenden Tor erschlagen worden. Es erlag noch am Unfallort seinen schweren Verletzungen. Alles in Kürze Metalltor fällt auf Kind in Pinneberg

Kind lebensgefährlich verletzt

Mutter musste Unglück mitansehen

Ursache für Umfallen des Tores unbekannt

Schauenburgerstraße gesperrt Mehr anzeigen In Pinneberg wurde ein Kind durch ein umfallendes Metalltor tödlich verletzt. © Florian Sprenger Wie ein Sprecher des Polizei-Lagedienstes auf TAG24-Nachfrage bestätigte, sei gegen 18.55 Uhr ein Metalltor eines Grundstücks in der Schauenburgerstraße umgefallen. Dabei wurde das Kind getroffen und lebensgefährlich verletzt. Die Einsatzkräfte kämpften vor Ort um das junge Leben, doch vergebens. Es verstarb noch an der Unfallstelle. Die Polizei bestätigte am Sonntag auf Nachfrage von TAG24, dass das Kind erst vier Jahre alt war. Zuerst war von sechs Jahren die Rede gewesen. Unglück Omar filmte seinen eigenen Tod: Tourist wollte Braunbär füttern Unglück Vater springt von Kreuzfahrtschiff, um Tochter zu retten: So nahm das Drama seinen Lauf Zunächst hieß es, dass die Mutter, die das Unglück mitansehen musste, ebenfalls verletzt wurde, das bestätigte sich jedoch nicht. Polizei und Rettungsdienst waren mit einem Großaufgebot vor Ort. © Florian Sprenger Warum das schwere Metalltor umgefallen war, ist nicht bekannt. Vor Ort war ein Großaufgebot an Einsatzkräften. Die Schauenburgerstraße wurde rund um den Unfallort gesperrt. Erstmeldung, 5. Juli, 20.20 Uhr. Aktualisiert: 6. Juli, 10.39 Uhr.

Titelfoto: Florian Sprenger