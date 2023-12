19.12.2023 14:45 Nächtliche Explosion in Wohnhaus: Familienvater (24) schwer verletzt

Ein Familienvater ist bei einer Verpuffung in einem Mehrfamilienhaus in Troisdorf schwer verletzt worden. Seine beiden Kinder befanden sich auch in der Wohnung.

Von Nicole Reich

Troisdorf – Bei einer Verpuffung in einem Mehrfamilienhaus in Troisdorf sind in der vergangenen Nacht ein Mann (24) und seine Partnerin (beide 24) verletzt worden. Die Fensterfront der Erdgeschoss-Wohnung wurde durch die Verpuffung im Inneren beschädigt. © Marius Fuhrmann Der 24-jährige Wohnungsmieter erlitt schwere und seine gleichaltrige Lebensgefährtin leichte Verletzungen, wie die Feuerwehr am frühen Nachmittag mitteilte. Die beiden kleinen Kinder des Paars im Alter von sechs Monaten und zwei Jahren blieben glücklicherweise unverletzt. Nach ersten Erkenntnissen ereignete sich die Verpuffung gegen 2.30 Uhr in der Erdgeschoss-Wohnung an der Mendener Straße im Ortsteil Friedrich-Wilhelms-Hütte. Die Feuerwehr geht zurzeit davon aus, dass die unachtsame Nutzung von heißem Fett in einem Topf zu dem Unglück geführt hat. Hinweise auf eine mögliche Vorsatztat gebe es bislang nicht, erklärte ein Feuerwehr-Sprecher. Die Fensterfassade im Wohnzimmer wurde durch die Druckwelle erheblich beschädigt. Einen Brand mussten die Einsatzkräfte jedoch nicht löschen. Die Ermittlungen der Polizei sollen nun zeigen, ob wirklich eine Fettexplosion die Ursache für den nächtlichen Schreck-Moment mit zwei Verletzten ist.

Titelfoto: Marius Fuhrmann