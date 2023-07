Oberarzt klagt über Erkältung, 12 Stunden später ist er tot

Augsburg - Was für einen Arzt und seine Familie ein entspannter Sommerurlaub werden sollte, endete mit einem tragischen Schicksalsschlag : Mit nur 41 Jahren wurde der zweifache Vater urplötzlich aus dem Leben gerissen.

Dr. Klaus Ott starb völlig unerwartet mit nur 41 Jahren in seinem Sommerurlaub. © GoFundMe/Hartmut Ott

Eben saß Dr. Klaus Ott (41), Oberarzt für Anästhesiologie am Universitätsklinikum Augsburg, noch in der Ferienwohnung in Kroatien, wenig später verliert er sein Leben durch eine Blutvergiftung.



Für seine Frau Martina und die beiden Töchter Luisa (8) und Paula (5) kommt sein Tod aus dem Nichts.

"Wir verlieren mit Dr. Ott einen großartigen Kollegen und Kliniker, dem das Wohl der Patienten und der Mitarbeiter stets am Herzen lag", erklärte die Augsburger Uniklinik zum Tod des Arztes.

Bereits kurz nach der Ankunft Anfang Juni am Urlaubsziel klagte Dr. Ott über Erkältungssymptome, berichtet sein Bruder Hartmut Ott über den tragischen Fall. Als er sich schlechter fühlte, ging er ins Krankenhaus: Dort wurden dann Streptokokken diagnostiziert.

Die Bakterien gelangten in die Blutbahn und sorgten innerhalb von wenigen Stunden dafür, dass die Organe des 41-Jährigen versagten.

Jede Hilfe kam zu spät: Der Augsburger Arzt war zwölf Stunden, nachdem er ins Krankenhaus gekommen war, tot.