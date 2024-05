Ohne Bergführer unterwegs! Zwei Männer auf dem höchsten Berg der Welt vermisst

Die Männer wollten den Gipfel des 8849 Meter hohen Mount Everest erklimmen. (Archivbild) © Sun Fei/XinHua/dpa

Die beiden Mongolen seien ohne einheimische Bergführer unterwegs gewesen, teilte ein nepalesischer Behördenmitarbeiter im Basislager des höchsten Bergs der Welt am Dienstag der Deutschen Presse-Agentur mit.

Die Expeditionsfirma, von denen die beiden 31 und 53 Jahre alten Männer lediglich Sauerstoffflaschen und Unterstützung aus dem Basislager gebucht hätten, sei zuletzt am Sonntagabend mit ihnen in Kontakt gewesen. Zu diesem Zeitpunkt seien die beiden Bergsteiger am Aufstieg gewesen, in der Nähe des 8849 Meter hohen Gipfels.

Andere Abenteurergruppen auf dem Weg nach oben seien inzwischen angewiesen worden, nach den Verschwundenen Ausschau zu halten, sagte der Behördenmitarbeiter. Zudem habe ihr Reiseveranstalter zwei Sherpa-Bergführer losgeschickt, um die verschollenen Männer zu suchen.

Im Frühling versuchen besonders viele Menschen einen Aufstieg auf den riesigen Berg, weil dann die Bedingungen in der Regel am besten sind.