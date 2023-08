Oma geht arbeiten und vergisst ihre Enkelin im Auto: Einjährige stirbt an Hitzetod

New York - Eine Oma hat ihre kleine Enkelin einfach so im Auto vergessen. Eigentlich hätte die Einjährige im Kindergarten sein sollen. Stattdessen musste sie stundenlang im aufgeheizten Wagen sitzen - mit tragischen Folgen.

In New York ist ein einjähriges Mädchen auf dem Rücksitz eines Autos gestorben. Wie CNN berichtete, wurde das Kleinkind von ihrer Oma im Wagen zurückgelassen, als sie zur Arbeit ging.

Die Sommerhitze macht vielen zu schaffen. Kinder sind besonders anfällig. (Symbolbild) © 123rf/xurzon

Die Polizei von Suffolk County habe die Ermittlungen aufgenommen. Ob gegen die Sorglos-Oma Anklage erhoben wird, stünde noch nicht fest.

Laut NoHeatStroke.org, einer von einem Dozenten der San Jose State University betriebenen Internetseite, sei der Hitzetod eines Kindes im Auto der bereits 15. Fall in diesem Jahr. Seit 1998 seien insgesamt 955 Fälle in den USA bekannt.

In New York hätten die Temperaturen Anfang dieser Woche bei etwa 28 Grad gelegen. Bei direkter Sonneneinstrahlung kann es in einem abgeschlossenen Auto in einem kurzen Zeitraum schnell ungemütlich werden: Nach Angaben der National Highway Transportation Safety Administration könne das Thermometer in nur zehn Minuten um 20 Grad, innerhalb einer Stunde sogar um mehr als 40 Grad klettern.

Die Körpertemperatur eines Kindes erhöhe sich zudem drei- bis fünfmal schneller an als die eines Erwachsenen. Ein Kind könne sterben, wenn dessen Körpertemperatur mehr als 41 Grad erreicht, so die Behörde.