Rauer Wellengang lässt Boot kentern: Sechs Menschen sterben, zwei noch immer vermisst

Kalifornien/Nevada (USA) - Bei einem Bootsunglück auf dem Lake Tahoe an der Grenze der US -Bundesstaaten Kalifornien und Nevada kamen am Samstag sechs Menschen ums Leben. Zwei Passagiere werden noch immer vermisst.

Gegen 15 Uhr erhielt die Küstenwache die Nachricht, dass zehn Personen in das Gewässer gestürzt seien, wie die United States Coast Guard in einer Pressemitteilung schreibt.

Starke Winde sorgten am Wochenende für mehrere Meter hohe Wellen auf dem See, der besonders bei Touristen beliebt ist. Diese scheinen auch einem Boot zum Verhängnis geworden zu sein.

Während die Temperaturen am Wochenende in den späten Abendstunden bereits bis auf den Gefrierpunkt sanken, könnten nach Behördenangaben auch giftige Stoffe, die aus dem beschädigten Boot ausgetreten sind, in den See gelangt sein.