Vater springt von Kreuzfahrtschiff, um Tochter zu retten: So nahm das Drama seinen Lauf

Nach etwas mehr als 20 Minuten waren die beiden wieder zurück an Bord des Kreuzers. © Bildmontage: Screenshot/TikTok/cmd.91

Verschiedene Aufnahmen, die Passagiere des Kreuzfahrtschiffes nach dem Vorfall auf Social Media posteten, zeigen die Rettungsaktion.

"Wir loben unsere Crew-Mitglieder für ihre außergewöhnlichen Fähigkeiten und ihr schnelles Handeln, das die sichere Rückkehr der beiden Gäste zum Schiff innerhalb weniger Minuten ermöglichte", hieß es in einer Stellungnahme der Disney Cruise Line gegenüber USA Today.

Zurück an Bord wurden beide von medizinischem Personal des Schiffes untersucht, berichtete CBS News. Nachdem das Schiff am Montagmorgen (Ortszeit) wieder am Hafen anlegte, wurden sie zur weiteren Betreuung in ein Krankenhaus gebracht.

"Diese Familie ist so gesegnet", erklärte ein Polizeisprecher. "Es ist großartig, auf gute Nachrichten reagieren zu können, anstatt auf eine mögliche Tragödie."

