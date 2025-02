Säure-Unfall in Schwimmbad! Schülerpraktikant mit Hubschrauber in Klinik geflogen

Ein Rettungshubschrauber brachte den 19-Jährigen in eine Klinik. (Symbolbild) © Daniel Karmann/dpa

Wie die Polizei am Mittwoch mitteilte, half der Teenager am Dienstagmorgen einem 57-jährigen Rettungsschwimmer in dem Schwimmbad in Nesselwang bei der Reinigung eines Beckens unter einer Rutsche.

Der 19-Jährige war gerade dabei das Becken mit einem Saugroboter zu reinigen, als der 57-Jährige zu ihm hinuntersteigen wollte. Dabei stieß der Rettungsschwimmer ein kleines Gefäß mit einem säurehaltigen Reinigungsmittel um.

Die ätzende Flüssigkeit traf den Schülerpraktikanten am Oberkörper.

Der 57-Jährige alarmierte sofort die Rettungskräfte, die den 19-Jährigen mit einem Helikopter in eine Klinik flogen.