Schreckliche Verwechslung: Roboter quetscht Mitarbeiter (†40) zu Tode

Der 40-Jährige wurde ins Krankenhaus gebracht, verstarb dort aber an den schweren Verletzungen, so Yonhap unter Berufung auf polizeiliche Quellen.

Der Roboter hatte einen Techniker (†40), der gerade die Sensoren des Geräts kontrollierte, offenbar als Paprika-Kiste identifiziert. In der Folge schnappte er den Mann, stieß ihn mit dem Oberkörper gegen das Fließband und zerquetschte Brust sowie Gesicht.

Nach Angaben der Nachrichtenagentur Yonhap ereignete sich der Vorfall am Dienstag gegen 19.45 Uhr in einem Vertriebszentrum für Agrar-Erzeugnisse.

In der Vergangenheit kam es bereits zu ähnlichen Fällen - auch in Deutschland. So wurde 2015 ein Sachse (†21) im VW-Werk Kassel (Hessen) von einem Roboter erdrückt.