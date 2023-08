Schwangere 17-Jährige wollte ihr Handy aufladen, jetzt ist sie tot

Ein defektes Verlängerungskabel an ihrem Handy wurde einer jungen, schwangeren Frau in Brasilien zum Verhängnis. Sie erlitt einen Stromschlag und starb, ebenso ihr ungeborenes Baby. (Symbolbild) © 123rf.com/uk1mur4kung

Das Drama passierte am 17. August in den frühen Morgenstunden. Die junge Frau hatte sich in ihrer Wohnung in Campina Grande in Brasilien ein Bad eingelassen. Das Letzte, was ihr namentlich nicht genannter Ehemann an diesem Tag von ihr hörte, sei ein Schrei gewesen. Sekunden zuvor habe es ein ungewöhnlich lautes Geräusch gegeben, berichtet Daily Mail.

Der Mann sei zu ihr geeilt und habe seine Ehefrau bewusstlos am Boden liegend gefunden. Beim Versuch, ihr zu helfen, habe er einen Elektroschock erlitten.

Rettungskräfte, die zum Unglücksort geeilt waren, konnten für Jennifer nichts mehr machen. Bei deren Ankunft im Haus war die werdende Mutter bereits tot. Das ungeborene Kind überlebte den Vorfall ebenfalls nicht.

Ersten Ermittlungsergebnissen zufolge war die junge Frau gerade aus der Badewanne gekommen und habe versucht, das Handy aufzuladen. Dazu benutzte sie ein Verlängerungskabel, das beschädigt war.

