Schwere Verletzungen! Snowboarder stürzt Felswand hinab

Trotz einer Hinweistafel kam es zum Unglück in Vorarlberg. (Symbolbild) © 123RF / daniilphotos

Der 42-Jährige habe den Abgrund des rund acht Meter hohen Martinsfelsens wohl übersehen, als er abseits der Piste gefahren sei, teilte die Polizei in Lech in Vorarlberg am Samstag mit.

Trotz einer vor dem Abgrund angebrachten Hinweistafel sei der Mann hinabgestürzt und schwer verletzt auf der Piste darunter liegengeblieben.