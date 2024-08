04.08.2024 11:00 5.717 Arbeiter repariert Radlader, dann fällt die Schaufel

In Edt bei Lambach kam es am Freitag zu einem heftigen Arbeitsunfall an einem riesigen Radlader, nachdem dieser ein Problem mit der Schaufel-Hydraulik hatte.

Von Max Patzig

Edt bei Lambach - In Oberösterreich kam es am gestrigen Freitag zu einem heftigen Arbeitsunfall an einem riesigen Radlader. Der Radlader hatte offenbar ein Problem mit der Schaufel-Hydraulik. (Symbolbild) © 123RF/saianoo Ein 26 Jahre alter Tscheche war gegen 12.15 Uhr drauf und dran, den defekten Radlader auf einem Firmengelände in Edt bei Lambach zu reparieren, teilte die Polizei mit. Demnach stimmte etwas mit dem Hydraulikschlauch an dem großen Fahrzeug samt Baggerschaufel nicht. Der Arbeiter hob ebendiese auf 1,60 Meter hoch, um die Schrauben des Hydraulikschlauchs ein wenig zu lösen. Doch dabei verstellte der 26-Jährige die Schrauben viel zu sehr. Es kam, wie es kommen musste: Die Schaufel fiel direkt nach unten, da der Hydraulikdruck aus dem Schlauch entwich. Daraufhin wurde der rechte Unterarm des Mannes zwischen dem Hubzylinder und dem Rahmen des Radladers eingeklemmt. Unglück Ekelhaftes Sexperiment: Mann führt sich lebenden Aal ein und stirbt fast Rettungskräfte aus der näheren Umgebung rückten an und befreiten den Tschechen aus seiner Notlage. Danach wurde er in ein Krankenhaus gebracht. Wie es um seinen Arm steht, konnte die Polizei noch nicht mitteilen. Besonders tragisch: Ein 31 Jahre alter Kollege stand während der Reparatur neben dem Radlader und wies den Mann noch darauf hin, nicht an den Schrauben zu drehen. Doch der 26-Jährige hörte offenbar nicht darauf, und der 31-Jährige musste das Unglück aus nächster Nähe mitansehen.

