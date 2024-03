04.03.2024 13:56 3.411 Sechsjähriger fällt in Güllebehälter und stirbt

Ein sechs Jahre alter Junge ist am Wochenende auf einem Bauernhof in Osterhever in einen Güllebehälter gefallen und ums Leben gekommen.

Osterhever - Schreckliches Unglück in Schleswig-Holstein! Ein sechs Jahre alter Junge ist auf einem Bauernhof in Nordfriesland in einen Güllebehälter gefallen und ums Leben gekommen. Bauern sammeln Gülle oft in offenen Behältern auf ihren Höfen. (Symbolbild) © Christoph Reichwein/dpa Die Familie des Jungen hatte am Sonntag zunächst selbst nach dem Kind gesucht und gegen 16.30 Uhr die Beamten informiert, wie die Polizei am Montag mitteilte. Auch der Güllebehälter sei abgelassen worden, zugleich sei in dem Behälter gesucht worden. Etwa zwei Stunden, nachdem die Einsatzkräfte alarmiert worden waren, sei das Kind tot in dem Behälter in der Gemeinde Osterhever gefunden worden. Unglück Sie wollte nur Müll wegbringen: Plötzlich wird Rentnerin (93) von Erdloch verschluckt Bei der Suchaktion wurden auch ein Hubschrauber und Drohnen eingesetzt, die die umliegenden Flächen, Deiche und Küstenbereiche der Nordsee abgesucht haben. Todesursache und Hintergründe des tragischen Vorfalls sind unklar. Die Polizei ermittelt und geht von einem Unglück aus. Erstmeldung: 12.35 Uhr. Aktualisiert: 13.56 Uhr.

