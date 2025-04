Spring Break endet tödlich: Jugendliche sterben nach heftigem Unfall

Maisey O'Donnell (†18, l.), Hannah Wasserman (†18) und ein weiterer Mitschüler überlebten den schweren Unfall nicht. © GoFundMe, Instagram/maiseyodonnell_

Wie die New York Post berichtete, waren die drei 18-jährigen Schüler aus Massachusetts am Montag auf dem Highway 98 in der Nähe von Panama City (Florida) unterwegs, als das Unglück geschah.

Laut Polizeiangaben kollidierte der Geländewagen der Jugendlichen mit einem Sattelschlepper, der gerade eine Wendung vollzog. Durch die Wucht des Aufpralls wurde das Auto über den Mittelstreifen geschleudert und kam in einem Waldstück auf der gegenüberliegenden Straßenseite zum Stehen.

Jimmy McIntosh und Hannah Wasserman wurden noch am Unfallort für tot erklärt. Maisey O'Donnell kam in ein Krankenhaus, wo sie später jedoch ihren schweren Verletzungen erlag. Eine vierte Person, die mit im Wagen saß, überlebte den Unfall, befindet sich aber in einem kritischen Zustand.

Wie es zu dem tödlichen Zusammenstoß kommen konnte, wird noch von der Polizei untersucht. McIntosh, der am Steuer saß, sah den Sattelschlepper möglicherweise zu spät. Der 19-jährige Lkw-Fahrer und sein Beifahrer wurden nicht verletzt.