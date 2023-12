Todes-Drama bei Waldarbeiten: 31-Jähriger von Baum erschlagen

Emmering - In Oberbayern hat sich ein tragisches Unglück ereignet, bei dem ein 31-Jähriger sein Leben verlor.

Ein herabfallender Stamm traf den Augsburger und klemmte ihn unter sich ein. (Symbolbild) © Federico Gambarini/dpa

Der Augsburger entfernte am Freitagvormittag zusammen mit zwei weiteren Männern in einem westlich der S-Bahnstation Eichenau in Emmering liegenden Waldstück beschädigte Bäume.

Als er mit einer Motorsäge einen am Hang schräg stehenden Baum fällen wollte, spaltete sich der obere Teil des Baumes. Der herabfallende Stamm begrub den 31-Jährigen unter sich.

Einsatzkräfte der Feuerwehr bargen den schwerstverletzten Mann. Anschließend wurde er mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen.

Dort erlag er noch am selben Tag seinen Verletzungen.