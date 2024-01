Todesdrama auf der Rennbahn: Jockey von Pferden zertrampelt

Der erfahrene Jockey (†47) überlebte das Unglück nicht. © Facebook/Karea Events

Der Jockey stürzte und wurde von zwei Pferden zertrampelt. Für Francisco Tuazon (†47) war es das letzte Rennen – er verstarb noch am Abend.

Es waren schlimme Szenen, die sich am Mittwochabend auf der Rennbahn Metro Turf Club in der Stadt Batangas (Philippinen) abspielten, berichtet aktuell "The Sun". Es sollte das vierte Rennen des Abends werden. Der Jockey trat mit seiner Stute Wild Eagle an. Doch schon in der ersten Runde kam es zum Unglück, als sich der linke Steigbügel löste und Tuazon im vollen Galopp den Halt verlor.

Der äußerst erfahrene Jockey stürzte daraufhin vom Pferd und kam unter die Hufe, bevor er sich wegdrehte. Benommen blieb er zunächst auf der Strecke liegen. Dann erwischt ihn ein zweites Pferd – sein Reiter konnte nicht mehr ausweichen. Tuazon wurde völlig zertrampelt. Stute Wild Eagle galoppierte ohne Reiter weiter. Das Rennen wurde abgebrochen.

Nach dem schrecklichen Unfall brachten sie den Schwerverletzten ins DMMC-Krankenhaus von Tanauan City, wo die Ärzte nur noch seinen Tod feststellen konnten. Francisco Tuazon hinterlässt eine Frau und eine kleine Tochter.