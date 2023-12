Todesdrama bei Autowäsche: Rentner von Waschstraße zerquetscht

Der Rentner wurde von einer SB-Waschanlage wie dieser erfasst. (Symbolbild) © 123rf/koufax73

Es müssen grauenhafte Szenen gewesen sein, die sich da am Sonntag in der spanischen Region Valencia abspielten.

Der Rentner brachte soeben sein Auto in die SB-Waschanlage an der BP-Tankstelle am Stadtrand von Gandia, stieg aus, bezahlte und wählte das Waschprogramm. Was dann passierte, ist nun Gegenstand weiterer Ermittlungen, berichtet das Medium "La Sexta".

Fest steht, dass sich der 71-Jährige wider besseres Wissen nicht aus dem Gefahrenbereich entfernte. Die tödliche Falle schnappte zu: Der Rentner wurde von der Portal-Waschanlage erfasst, zwischen Auto und Gerät eingeklemmt und grausam zerquetscht.

Gegen 17.32 Uhr ereilte die Retter ein erster Notruf. Doch da war schon alles zu spät. Als sie den Mann befreien konnten, war er schon nicht mehr bei Bewusstsein. "Die Feuerwehrleute befreiten ihn und führten Wiederbelebungsmaßnahmen durch, bis die Sanitäter eintrafen", erklärte die Feuerwehr auf dem Kurznachrichtendienst X.

Doch die Wiederbelebungsmaßnahmen mit Defibrillator scheiterten: Der Mann wurde noch an Ort und Stelle für tot erklärt.