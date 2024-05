Tödlicher Betriebsunfall in Bayern: Mann stürzt mit Radlader in See und stirbt

Dillingen - Ein 72 Jahre alter Mann ist bei einem tragischen Betriebsunfall in Bayern ums Leben gekommen.

Für den 72-Jährigen kam jede Hilfe zu spät. Er konnte nur noch tot aus dem Baggersee geborgen werden. (Symbolbild) © Sascha Ditscher/dpa

Der Mann führte aktuellen Erkenntnissen der Polizei zufolge am Montag an einem Baggersee in Dillingen mit einem Radlader Verladearbeiten mit Kies durch.

Dabei stürzte er mit der schweren Baumaschine in den See.

Der 72-Jährige konnte nur noch tot geborgen werden.