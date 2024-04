Todes-Drama am Watzmann: Trio stürzt ab, für 20-Jährigen kommt jede Hilfe zu spät

Ramsau - Ein 20 Jahre alter Mann ist am gestrigen Mittwochnachmittag am Watzmann ums Leben gekommen. Seine beiden Begleiter (19, 24) hatten Glück im Unglück und erlitten beim Unfall verhältnismäßig geringe Verletzungen.

Am Watzmann ist es in den Berchtesgadener Alpen zu einem folgenschweren Unfall gekommen, bei dem ein Mann (†20) gestorben ist. (Archivbild) © Peter Kneffel/dpa

Wie das Polizeipräsidium Oberbayern Süd zu dem Unglück am heutigen Donnerstagmorgen mitteilte, war die dreiköpfige Gruppe aus Rheinland-Pfalz während des Abstiegs von der Südspitze auf einem Schneefeld ins Rutschen gekommen. Alle drei Männer hatten vollends die Kontrolle verloren.

Die Bergsteiger stürzten über eine steile Felswand mehrere Hundert Meter in die Tiefe. Der 20-Jährige erlitt dabei dermaßen schwere Verletzungen, dass er diesen erlag. Seine Begleiter konnten aufgrund des schlechten Handyempfangs am Unfallort erst gegen 17 Uhr per Telefon einen Notruf absetzen.

Der Notarzt des Rettungshubschraubers Christoph 14 konnte nach der Ankunft am Berg lediglich noch den Tod des 20-Jährigen feststellen. Die beiden anderen Männer konnten ins Tal gebracht werden.

Sie wurden laut Polizei anschließend zur näheren Abklärung und Behandlung in ein Krankenhaus transportiert.