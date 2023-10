Tödlicher Unfall mit Teleskoplader: Für zwei 29-Jährige kommt jede Hilfe zu spät

Ein Teleskoplader wie dieser wurde zwei 29-jährigen Männern zum Verhängnis. Sie starben bei den Renovierungsarbeiten. (Symbolbild) © Unsplash/Alpha Platforms Aerial Lifts

Am gestrigen Samstag renovierten zwei Männer (beide 29) die Fassade eines Hauses in der Straße Am Sonnenhang. Dazu parkten sie einen Teleskoplader auf einer Wiese im Garten des Gebäudes und stellten sich in den Arbeitskorb.

Doch wie die Polizei in Soest mitteilte, kam es während der Arbeiten zu einem tödlichen Unglück.

Denn das Gerät kippte plötzlich um, beide Männer wurden aus dem Korb geschleudert!

Dann kam jede Hilfe zu spät: Trotz versuchter Reanimation seien beide sofort verstorben.