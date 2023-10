Tourist (20) aus Deutschland stirbt bei Motorradunfall

Bozen - Verheerender Motorradunfall in Südtirol! Zwischen den Orten Atzwang und Waidbruck krachte am Dienstag ein Motorradfahrer (20) mit einem Fahrzeug zusammen. Der junge Biker aus Deutschland starb.

Die Staatsstraße musste nach dem Crash, der ein Menschenleben kostete, vorübergehend gesperrt werden. © Freiwillige Feuerwehr Waidbruck

Die Frontal-Kollision geschah gegen 11 Uhr auf der Staatsstraße ganz in der Nähe der Brenner-Autobahn.

Zum genauen Hergang des Unfalls können noch keine Angaben gemacht werden.

Wie die Freiwillige Feuerwehr Waidbruck am Dienstagnachmittag mitteilte, erlitt der Kradfahrer so schwere Verletzungen, dass er noch am Unfallort starb.

Die beiden Insassen im Auto wurden leicht verletzt und erlitten einen Schock.

Die Staatsstraße musste ab Kollmann vorübergehend gesperrt werden.