Tragischer Unfall: Mutter überfährt 13 Monate alte Tochter

Cyra Rose (†1) war laut ihres Onkels ein sehr fröhliches Mädchen, das gern draußen gespielt hat. © Screenshot/GoFundMe

Eine Mutter und ihre 13 Monate alte Tochter wollten im US-amerikanischen Cottonwood, eine Kleinstadt nördlich von Phoenix/Arizona, gerade gemeinsam in den Tag starten. Plötzlich veränderte sich schlagartig für beide das gesamte Leben.

Wie die örtliche Polizeistation Yavapai County Sheriff's Office mitteilte, wollte die Mutter am vergangenen Donnerstag ihren Wagen aus einer engen Parkbucht nahe ihrer Wohnung ausparken. Nicht mit an Bord: ihre Tochter Cyra Rose. Denn die stellte sie, in ihrem Kindersitz sitzend, auf dem Boden ab. Laut Polizei in einem Bereich, den die Mutter für sicher hielt.

Doch dann der Schock! Beim Ausparken verharkte sich der Vorderreifen des Wagens mit dem Kindersitz und der darin sitzenden kleinen Cyra Rose. Der Sitz kippte um, das Mädchen erlitt schwere Verletzungen.