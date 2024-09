Zweifache Mutter stirbt nach Marshmallow-Wettessen

Doch für die 37-Jährige kam jede Hilfe zu spät. Natalie starb noch an Ort und Stelle.

Kurz darauf brach sie in einem Korridor bewusstlos zusammen. Eine Krankenschwester, die laut Telegraph zufällig vor Ort war, wollte Natalie mit einem Defibrillator aus einer nahe gelegenen Schule wiederbeleben. Hinzugerufene Sanitäter versuchten, ihre Atemwege freizumachen.

Bei dem Wettbewerb ging es darum, innerhalb von 60 Sekunden "die meisten Marshmallows in den Mund zu bekommen" und hinunterzuschlucken.

Um sich an einer Spendenaktion für den Rugby-Club ihres Sohnes zu beteiligen, nahm die zweifache Mutter aus Wales im Oktober 2023 an einem Wettessen teil.

Laut Gerichtsmedizin werden die damaligen Geschehnisse und die Todesursache noch genauer untersucht.

In einer Stellungnahme des Rugby-Clubs heißt es: "Als Verein sprechen wir der Familie, den engen Freunden und all jenen, die davon so schwer betroffen sind, unser aufrichtiges und tief empfundenes Beileid aus."

Natalie hinterlässt ihren Ehemann und ihre beiden Söhne.