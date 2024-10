Deutscher Tourist stirbt an der norwegischen Küste!

Abelnes (Norwegen) - Ein Mann aus Deutschland ist an der norwegischen Küste ins Meer gestürzt und ertrunken .

Die Polizei ermittelt, wie es zu dem Todesfall an der norwegischen Küste kommen konnte. (Symbolfoto) © Orn E. Borgen/NTB scanpix/ AP/dpa

Wie die Polizei in der südnorwegischen Region Agder mitteilte, ereignete sich der Vorfall in der Nacht zum heutigen Sonntag in dem Ort Abelnes, der zur Gemeinde Flekkefjord gehört.

Der zwischen 60 und 70 Jahre alte Mann aus Deutschland sei von Tauchern aus dem Wasser geborgen worden. Er sei trotz Erste-Hilfe-Maßnahmen noch vor Ort gestorben, hieß es in der Mitteilung.

Der Nachrichtenagentur NTB zufolge war der Mann als Tourist in Norwegen und mit einer Gruppe unterwegs.