10.04.2023 Tragisches Unglück an Ostern: Junge (1) stirbt in Wasser-Tonne

In Basadingen kam es am Ostersonntag zu einem tödlichen Unglück. Ein einjähriger Junge stürzte in einen Behälter voller Wasser. Im Krankenhaus starb er.

Von Max Patzig

Basadingen - In der Schweiz kam es am gestrigen Ostersonntag zu einem tödlichen Unglück. Mit einem Helikopter wurde der Junge (†1) in ein Krankenhaus geflogen. (Symbolbild) © 123rf/erix2005 Wie die Kantonspolizei Thurgau mitteilt, fiel ein einjähriger Junge gegen 12.45 Uhr in einen Behälter voller Wasser, womöglich handelt es sich dabei um einen großen Eimer oder ein Regenfass. Als die Mutter ihr Kind fand, zog sie es sofort heraus und begann mit der Reanimation, bis der Rettungsdienst in Basadingen eintraf. Anschließend wurde der Einjährige mit einem Hubschrauber in ein Krankenhaus geflogen, wo er jedoch nach kurzer Zeit verstarb. Unglück Feuer auf Achterbahn: Zwei Frauen erleiden Verbrennungen Die genauen Umstände des Unglücksfalls sind bislang noch vollkommen unklar. Der Einjährige stürzte in einen Wasser-Behälter und starb daraufhin. (Symbolbild) © 123RF/krrad Jetzt ermittelt die Polizei zu den Hintergründen.

