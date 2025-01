Schreckliche Tragödie: Rentnerin verbrennt auf Elektrorollstuhl

Ely (Minnesota/USA) - In einem Pflegeheim in den USA hat sich eine fürchterliche Tragödie abgespielt. Die 80-jährige Marjorie Jane Hible verbrannte bei lebendigem Leib auf ihrem Elektrorollstuhl.

Der Elektrorollstuhl der Rentnerin fing plötzlich Feuer. (Symbolbild) © 123rf/tbel

Für die Rentnerin kam jede Hilfe zu spät.

Nach allem, was bekannt ist, rollte Marjorie Jane Hible mit ihrem Elektrorollstuhl am vergangenen Montag über das Gelände des Pflegeheims "Boundary Waters Care Center" in Ely, Minnesota.

Vergnügt steckte sich die Seniorin noch eine Zigarette an. Dann geschah das Unglück. Plötzlich bildete sich ein riesiger Feuerball, verschlang die Rentnerin, fügte ihr grauenhafte Verletzungen zu.

Als die alarmierten Pflegekräfte Sekunden später an der Unglücksstelle eintrafen, saß die Rentnerin noch immer auf dem brennenden Rollstuhl. "Das Opfer wurde vollständig [von den Flammen] verschlungen, bevor die Mitarbeiter die Person vom Scooter befreien konnten", heißt es im Polizeibericht.

Derweil mussten andere Bewohner des Pflegeheims hilflos mit ansehen, wie die 80-Jährige bei lebendigem Leib verbrannte. Nach quälend langen Sekunden gelang es den herbeigeeilten Pflegekräften, die brennende Frau vom Todes-Rollstuhl zu ziehen.

Ein Rettungshubschrauber brachte die Pflegeheimbewohnerin in ein nahe gelegenes Krankenhaus. Doch da war schon alles zu spät - die Ärzte konnten nichts mehr für sie tun. Marjorie Jane Hible erlag kurze Zeit später ihren schweren Verletzungen.