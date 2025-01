Tragödie bei Leichtathletik-Wettkampf: Zuschauer durch Wurfhammer getötet!

Colorado Springs (USA) - Der Besuch eines Leichtathletikwettkampfs an einer Universität im US-Bundesstaat Colorado hat für einen Zuschauer ein tödliches Ende genommen!

Ein Familienvater ist während eines Wettkampfs im US-Bundesstaat Colorado durch einen Wurfhammer getötet worden. (Symbolfoto) © Rainer Jensen dpa

Laut Medienberichten der lokalen Sender "KRDO 13" und "FOX21 News Colorado" wurde ein Mann am gestrigen Sonntagmorgen (Ortszeit) an der University of Colorado Springs (UCCS) getötet.

Ein Highschool-Schüler traf als Teilnehmer eines Hammerwurf-Wettkampfs den Zuschauer laut "KRDO 13" mit seinem Sportgerät, nachdem dieses zuvor über ein Sicherungsnetz geflogen war.

Ersthelfer leisteten medizinische Hilfe. Der Mann wurde jedoch noch am Unfallort für tot erklärt.

Die Polizei habe dem Sender mitgeteilt, dass der Zuschauer seine Frau und seinen Sohn im Publikum vor der knapp elf Kilogramm schweren Kugel schützen wollte. Der Verstorbene sei Vater eines am Wettkampf teilnehmenden Schülers gewesen.