Tragödie in den Allgäuer Alpen: Junge Touristin stürzt 70 Meter in den Tod

Oberstdorf - Eine 26 Jahre alte Frau ist in den Allgäuer Alpen tödlich verunglückt.

Mit einem Polizeihubschrauber wurde die Leiche der jungen Frau (†26) geborgen. (Symbolbild) © Matthias Balk/dpa

Die Touristin aus China war am Dienstag mit einer Begleitung am Entschenkopf bei Oberstdorf beim Wandern, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte.

Am sogenannten "Gängele", eine anspruchsvolle, mit Drahtseil gesicherte Passage kurz vor dem Gipfel, verlor die Frau demnach den Halt und stürzte rund 70 Meter in einer Schuttrinne in die Tiefe.

Die alarmierte Bergwacht konnte beim Eintreffen an der Unglücksstelle nur noch den Tod der 26-Jährigen feststellen.