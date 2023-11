Tragödie in Metallbetrieb: Arbeiter (†29) wird in Maschine eingequetscht und stirbt

Trotz schneller Hilfe durch den alarmierten Rettungsdienst verstarb der 29-Jährige wenig später. (Symbolbild) © Nicolas Armer/dpa

Wie die Polizei am Mittwoch mitteilte, ereignete sich das Unglück am Dienstagabend gegen 18.10 Uhr in einem Metall verarbeitenden Betrieb in der Industriestraße im Nürnberger Stadtteil Sandreuth.

Demnach arbeitete der Mann an einer großen Industriemaschine. Aus zunächst ungeklärter Ursache geriet er dabei in die Maschine und zog sich schwerste Verletzungen zu.

Unter laufenden Reanimationsmaßnahmen wurde der 29-Jährige in ein Krankenhaus gebracht, wo er noch am Abend verstarb.