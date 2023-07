Tragödie in Niederbayern: Landwirt will Mähdrescher reparieren und stirbt

Leiblfing - In Niederbayern hat ein 51-jähriger Landwirt bei einem Betriebsunfall tödliche Verletzungen erlitten.

Bei der Reparatur eines Mähdreschers in Niederbayern kam es zu einem tödlichen Unfall. (Symbolbild) © 123RF/fotokostic

Wie die Polizei am Donnerstag mitteilte, kam es am Mittwoch gegen 12 Uhr in Leiblfing im niederbayerischen Landkreis Straubing-Bogen zu dem tragischen Unglück.

Demnach hatte der Mann versucht, seinen defekten Mähdrescher zu reparieren. Dabei habe sich das Entladerohr der Maschine eingeklappt und den Landwirt zwischen der Maschine und dem Rohr eingeklemmt.

Für den 51-Jährigen kam jede Hilfe zu spät. Ein Notarzt konnte nur noch den Tod feststellen.

Wieso das Rohr sich bewegt habe, könne man derzeit nicht genau sagen, sagte eine Polizeisprecherin.

Ein Kriseninterventionsteam betreute Angehörige des Verstorbenen vor Ort.