Trauer nach tödlichem Kanal-Unfall: "Für uns alle unfassbar"

Weyarn - Nach dem Tod von drei jungen Arbeitern in einem Kanalschacht steht die 4000-Seelen-Gemeinde Weyarn unter Schock.

Bei dem Arbeitsunfall in einer Entsorgungsfirma in Oberbayern sind drei Männer in einem Kanalsystem ertrunken. © Peter Kneffel/dpa

Alle drei waren in der Freiwilligen Feuerwehr engagiert. "Für uns alle unfassbar", schrieben die Feuerwehr-Kollegen am Mittwoch in einem Instagram-Post.

"Wir sind bestürzt und zutiefst traurig über dieses Unglück und über den Verlust von so fleißigen, zuverlässigen und tatkräftigen Kameraden und Freunden, wie ihr drei es für unsere gesamte Feuerwehr gewesen seid", heißt es im Post, der sich "in stillem Gedenken an unsere Kameraden" richtet.

Es sei eine schwierige Zeit für die Feuerwehr, die sich derzeit auf die Bewältigung des Geschehens fokussiert. Aber: "Wir sind einsatzbereit."

Einer der drei Männer im Alter von 20, 27 und 28 Jahren hatte am Dienstag in einem wassergefüllten Gullyschacht gearbeitet. Als seine Kollegen keinen Kontakt mehr zu ihm aufnehmen konnten, stiegen laut Polizei die beiden anderen Männer in den Schacht, um zu helfen.

Danach gab es kein Lebenszeichen mehr. Alle drei Arbeiter konnten nur noch tot geborgen werden. Zuvor war der Wasserstand im Kanalsystem gesenkt worden.