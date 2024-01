Traurige Gewissheit nach nächtlicher Suche: Vermisster liegt tot am Berg

Ein Polizeihubschrauber unterstütze die Rettungskräfte am Boden bei der Vermisstensuche. (Symbolbild) © Matthias Balk/dpa

Der 58-Jährige aus Brannenburg war am Sonntag zu einer Bergtour am Großen Riesenkopf, in der Nähe von Flintsbach im Landkreis Rosenheim, aufgebrochen und nicht zurückgekehrt. Das teilte die Polizei am Dienstag mit.

Demnach meldete ihn seine Lebensgefährtin gegen 21.25 Uhr als vermisst.

Sofort wurde eine Suche nach dem Mann unter der Leitung der Polizeiinspektion Brannenburg veranlasst. Neben der alpinen Einsatzgruppe und der Bergwacht unterstütze auch ein Polizeihubschrauber die nächtliche Suche nach dem 58-Jährigen.

In den frühen Morgenstunden des Montags fanden die Retter den regungslosen Mann auf der Nordseite des Großen Riesenkopfes. Er konnte nur noch tot geborgen werden.