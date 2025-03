Unglück an Foto-Hotspot: Deutscher Tourist stürzt auf Madeira in den Tod

Nach Angaben der Zeitung " Diário de Notícias ", sei der Mann am frühen Donnerstagmittag in der Nähe des Gipfels des knapp 1800 Meter hohen "Pico do Areeiro" über eine Absperrung geklettert und habe den Halt verloren.

Aus welcher Region in Deutschland der junge Mann stammt, blieb zunächst unbekannt. Nach dem Vorfall wurde der Wanderweg "Vereda do Pico do Areeiro" vorübergehend gesperrt. Der "Pico do Areeiro" ist einer der meistbesuchten Gipfel der Insel.