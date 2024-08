Unglück auf dem Weg zur Zugspitze: Wanderer stirbt bei Solo-Bergtour

Ehrwald (Österreich) - Tödliches Unglück auf dem Weg zur Zugspitze: Eine Solo-Tour auf Deutschlands höchsten Berg war geplant, bis Mittag wollte der Wanderer eigentlich wieder zurück sein. Doch er kam nie an.

An der Zugspitze ist es am gestrigen Donnerstag zu einem Unglück gekommen, ein Wanderer konnte nur tot geborgen werden. © Angelika Warmuth/dpa

Wie die österreichische Polizei am Freitag mitteilte, war der Mann am gestrigen Donnerstagmorgen in der österreichischen Grenzgemeinde Ehrwald zu seiner Bergtour auf den mit 2962 Metern höchsten Gipfel Deutschlands entsprechend aufgebrochen.

Nachdem er nicht wie geplant gegen 13 Uhr von seiner Wanderung zurückgekehrt war, verständigte seine Ehefrau die Beamten. Bergretter aus Ehrwald fanden den Vermissten gegen 19.12 Uhr leblos in einer steilen Rinne, für ihn kam jede Hilfe zu spät.

Der Tote wurde mit einem Hubschrauber geborgen.