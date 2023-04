Unglück bei Gartenarbeit: Mann schneidet sich mit Kettensäge selbst in den Hals

Ein Rettungshubschrauber brachte den schwer verletzten Mann (64) in ein Krankenhaus. (Symbolbild) © Bernd Weißbrod/dpa

Wie die Polizei am Montag mitteilte, wollte ein 64-Jähriger am Samstag gegen 15.05 Uhr Efeu an einem Baum entfernen.

Dabei verklemmte sich das Sägeblatt im Holz. Der Mann riss daraufhin an der Kettensäge und rammte sie sich versehentlich in den Hals.

Der 64-Jährige zog sich eine schwer blutende Wunde zu. Seine Frau rief den Notarzt, der ihn erstversorgte.