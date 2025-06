Unglück bei Konzert von Bruce Springsteen: Metall löst sich von Videowürfel, kracht in Fans

Gelsenkirchen - Bei einem Konzert des US-Rockstars Bruce Springsteen (75) in der Veltins-Arena wurden mehrere Besucher durch ein herabstürzendes Metallteil verletzt.

Alles in Kürze

Beim Auftritt von Rockstar Bruce Springsteen (78) wurden mehrere Besucher verletzt. (Archivbild) © Annette Riedl/dpa

Das Konzert von Bruce Springsteen und "The E Street Band" war bereits in vollem Gange, als sich gegen 21.43 Uhr ein metallisches Objekt vom Videowürfel des Stadions löste, wie die Polizei Gelsenkirchen am Samstag mitteilte.

Das rund 1,30 Meter lange und mehrere Kilogramm schwere Metallteil krachte daraufhin in die feiernde Menge und verletzte insgesamt drei Personen.

Unter den verletzten Bruce-Fans befinden sich nach Angaben der Polizei zwei Frauen (22, 50) und ein Mann (48). Sie alle wurden ins Krankenhaus transportiert.

Während das Metallteil sichergestellt worden ist, wird geprüft, ob von dem brüchigen Videowürfel weitere Gefahr ausgeht.