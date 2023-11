Unglück bei Touristen-Fähre: Crew offenbar völlig überfordert, ein Gast stirbt

Der Seelenverkäufer sollte Touristen transportieren. Dann sank das Schiff. © Montage: TikTok/kellyswitz

Am Dienstag sollte die Unglücks-Fähre Kreuzfahrtgäste von Paradise Island zur Blue Lagoon bringen, berichtet Daily Mail.

Dann passierte ein Unglück. Aus noch zu klärender Ursache geriet die zweistöckige Fähre in heftige Seenot und lief mit Wasser voll.

Panisch zogen sich die Touristen Rettungswesten an, sprangen über Bord. Ein herbeigeeiltes Boot sammelte die Schiffbrüchigen ein.

Doch ein 75-jähriger US-Amerikaner überlebte das Unglück nicht: Er starb - Ob an Aufregung oder in direkter Folge des Unglücks ist noch nicht bekannt.

Videos zeigen, wie verängstigte Touristen in Rettungswesten ins Wasser springen. Derweil ist das zweistöckige Boot bereits in eine bedenkliche Schieflage geraten.