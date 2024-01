09.01.2024 12:28 5.668 Vier Schwerverletzte bei Gondel-Absturz in beliebtem Skigebiet

In einem beliebten Skigebiet in Österreich ist am Dienstag eine Gondel abgestürzt. Das Unglück habe sich an der Acherkogelbahn im Tiroler Ötztal ereignet.

Oetz (Österreich) - In einem beliebten Skigebiet in Österreich ist am heutigen Dienstag eine Gondel abgestürzt. Die Acherkogelbahn im Skigebiet Hochötz stellte den Betrieb nach dem Unglück vorerst ein. © Zoom.Tirol/APA/dpa Vier Menschen seien schwer verletzt worden, teilte die Polizei mit. Das Unglück habe sich an der Acherkogelbahn im Tiroler Ötztal ereignet. Ersten Erkenntnissen zufolge fiel ein umgestürzter Baum auf das Tragseil der Gondel, woraufhin diese in die Tiefe stürzte. Es handele sich also offenbar nicht um einen technischen Defekt, betonte die Polizei. Unglück Mitten im Nachmittagsverkehr: 24 Verletzte bei U-Bahn-Crash in Millionenmetropole Inzwischen teilte eine Sprecherin der Polizei mit, dass es keine weiteren Opfer gibt. Alle anderen Skifahrer hätten die Gondeln sicher in der Tal- oder Bergstation verlassen können. "Die Gondeln wurden leer gefahren und danach der Betrieb eingestellt." Ein Sprecher der Bergbahnen Hochoetz sagte, dass die Bergung der Opfer am Mittag noch im Gang war. "Die Unfallstelle liegt im unwegsamen Gelände, es sind Fußtrupps und Hubschrauber im Einsatz." Die knapp drei Kilometer lange Bahn transportiert Skifahrer vom Tal auf etwa 2000 Meter Seehöhe. Details zu den Verletzten gebe es noch nicht, auch nicht zu deren Identität.

Erstmeldung vom 9. Januar 2024, 12.28 Uhr; zuletzt aktualisiert um 13.20 Uhr.

Titelfoto: Zoom.Tirol/APA/dpa