Von Zug erfasst: Frau stirbt am Bahnhof Göppingen

Göppingen - Am Dienstagvormittag hat sich am Bahnhof in Göppingen (Region Stuttgart ) ein tragischer Vorfall ereignet. Wie die Polizei berichtete, kam dabei eine Frau ums Leben.

Die Polizei sicherte die Unglücksstelle ab. © SDMG / Woelfl

Nach ersten Informationen und Zeugenaussagen ereignete sich das Unglück kurz nach 10 Uhr.

Die Frau soll sich zu diesem Zeitpunkt im Gleisbereich zwischen den Bahnsteigen aufgehalten haben. Ein einfahrender Regionalexpress erfasste die Fußgängerin.

Der Rettungsdienst konnte der Frau nicht mehr helfen. Sie erlag noch an der Unglücksstelle ihren schweren Verletzungen.