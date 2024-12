Zug rast in Drehleiter: Mehrere Feuerwehrleute und Passagiere verletzt!

Unfallort: Ein Bahnübergang in Delray Beach, im US-Bundesstaat Florida. © Bildmontage: Screenshot/Facebook/Chief Gary Ludwig

Wie Behörden mitteilten, raste der Brightline-Zug der Betreibergesellschaft "All Aboard Florida" am gestrigen Samstagmorgen, gegen 10.45 Uhr (Ortszeit) in Delray Beach (nördlich von Fort Lauderdale) mit dem Lkw der Feuerwehr zusammen.

Drei Feuerwehrleute sind dabei verletzt worden und kamen in Krankenhäuser. Ihr Zustand sei "stabil", hieß es. Zudem erlitten zwölf Menschen aus dem Zug leichte Verletzungen.

Aufnahmen in den sozialen Medien zeigen den Moment des Aufpralls an einem Bahnübergang. Zudem kursierten Fotos und Videos, die zerfetzte Teile der Drehleiter sowie den frontal eingedrückten Zug zeigen.