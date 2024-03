Zwei Unglücke an einem Tag: Mindestens zwölf Bergarbeiter tot

Peking - Immer wieder kommt es in Chinas Bergwerken zu tödlichen Unglücken, die oft durch schlechte Sicherheitsmaßnahmen verursacht werden. Am Montag kam es nun sogar zu zwei Katastrophen an einem Tag, bei denen mehrere Menschen starben.

In China kam es zu zwei Bergunglücken am selben Tag, mindestens 12 Menschen sind ums Leben gekommen. (Archivbild) © Ou Dongqu/XinHua/dpa

Der erste der beiden Unfälle ereignete sich am Montagmittag gegen 12 Uhr in der ostchinesischen Provinz Anhui. In einem Kohlebergwerk kam es zu einer Gasexplosion, wie die staatliche Nachrichtenagentur Xinhua berichtete.

24 Bergleute sollen in einem Schacht des Bergwerks gearbeitet haben, bevor es zu der Explosion kam.

Sieben Menschen verloren dabei ihr Leben, zwei weitere werden laut Xinhua noch vermisst.

Das zweite Unglück ereignete sich am Montagabend in der nordchinesischen Provinz Shanxi. In einem Bergwerk stürzte ein Lager in einem Kohleschacht ein, wodurch fünf Bergarbeiter getötet wurden.