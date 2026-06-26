Hitzewelle erreicht Höhepunkt: Worauf Ihr beim Essen und Trinken unbedingt achten müsst

Leipzig - Die Hitzewelle in Deutschland hat noch nicht ihren Höhepunkt erreicht, doch die dauerhaft extremen Temperaturen können nicht nur auf so manches Gemüt, sondern auch auf die Gesundheit schlagen. Damit Ihr gut durch die heißen Tage kommt, gibt es auch beim Essen und Trinken so manch hilfreichen Tipp.

Die Temperaturen steigen immer weiter, weshalb man bei der Ernährung einiges beachten sollte. © Thomas Warnack/dpa

Der wichtigste zuerst, der nun aber auch jedem bekannt sein dürfte: Trinkt viel! Denn der Körper verliert bei Hitze gern mal bis zu drei Liter Schweiß pro Tag und damit auch Mineralstoffe, die er eigentlich benötigt.

"Schon ab zwei Prozent Wasserverlust des Körpergewichts drohen Kopfschmerzen, Schwindel und Erschöpfung", so die Verbraucherzentrale Sachsen.

Deshalb wird dringend empfohlen, alle ein bis zwei Stunden ein Glas Wasser zu trinken - egal ob Ihr durstig seid oder nicht. Für den Geschmack könnt Ihr einfach ein paar Zitronenscheiben oder frische Minze hineingeben. Aber auch dünne Saftschorlen oder kalte Kräutertees eignen sich hervorragend.

Wer sehr stark schwitzt, achtet am besten auf einen hohen Natriumgehalt bei seinem Wasser. Meiden solltet Ihr hingegen Alkohol und Energydrinks, denn sie verschlimmern den Flüssigkeitsverlust nur noch!

Vor allem ältere Menschen und Kinder schwitzen weniger und spüren Durst oft nicht rechtzeitig, weshalb man bei ihnen vorsichtiger sein und sie regelmäßig ans Trinken erinnern sollte.