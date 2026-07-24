Neue WhatsApp-Abzocke: Warnung vor Betrug mit gestohlenen Hoteldaten

Leipzig - Ob Hotel, Flug oder Pauschalreise - die meisten Buchungen erfolgen heute übers Internet. Doch das ist nicht immer sicher. Sachsens Verbraucherzentrale (VZS) warnt aktuell vor Betrug mit gestohlenen Reservierungsdaten.

Hotels, Flüge und Reisen werden heute oft über Plattformen wie "Booking.com" gebucht. Doch offenbar fließen bei manchen Anbietern Kundendaten ab. © Imago

Nach einer Hotelbuchung erhielt eine Frau aus Bautzen mehrere WhatsApp-Nachrichten mit ihren korrekten Buchungsdaten.

Eine "Check-in-Managerin" erklärte, das Hotelsystem verlange eine verpflichtende Überprüfung der Gästedaten, berichtet Steffi Meißner, Chefin der VZS in Bautzen.

Obwohl die Reise bereits bezahlt war, sollte die Frau über einen Link ihre Kreditkartendaten eingeben und anschließend Push-Freigaben ihrer Bank bestätigen. Meißner: "Um den Druck zu erhöhen, wurde ihr mit einer automatischen Stornierung der Buchung und zusätzlichen Gebühren gedroht."

Keinesfalls sollte man auf solche Forderungen eingehen, warnt die VZS und empfiehlt, Hotel oder Reiseanbieter über deren Kontaktdaten aus der ursprünglichen Buchungsbestätigung zu kontaktieren.